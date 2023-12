Carrarese ko a Rimini. Gira tutto storto. Morra affonda, giornata da dimenticare

Rimini

1

Carrarese

0

(4-2-3-1): Colombi; Rosini, Gorelli, Pietrangeli, Lepri (34’ st Semeraro); Megelaitis, Langella (40’ st Leoncini); Cernigoi (1’ st Lamesta), Marchesi (1’ st Delcarro), Iacoponi (40’ st Ubaldi); Morra. A disp.: Colombo, Stanga, Gigli, Accursi, Lombardi, Acampa, Selvini. All.: Troise.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Belloni (17’ st Zanon), Palmieri (17’ st Della Latta), Schiavi (27’ st Cerretelli), Zuelli, Cicconi; Panico (17’ st Simeri), Capello. A disp.: Tampucci, Mazzini, Di Gennaro, Opoola, Raimo, Cartano, Sementa, Giannetti. All.: Dal Canto.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Marco Porcheddu di Oristano e Matteo Nigri di Trieste. Quarto uomo: Diego Castelli di Ascoli Piceno.

Reti: 42’ st Morra (rig.).

Note - Spettatori 2.838: 2.199 abbonati e 639 paganti. Angoli 4-7. Ammoniti: Morra, Panico, Cernigoi, Palmieri, Langella, Lamesta, Coppolaro. Espulsi: 28’ st Della Latta per gioco violento, 42’ st Illanes per proteste.

Il Rimini aspetta e colpisce. Alla Carrarese negli ultimi venti minuti gira tutto storto. Due espulsioni e un rigore che costa il ko. Dopo 75 minuti nei quali la squadra di Dal Canto non aveva prodotto granché, ma nella quale non aveva nemmeno rischiato nulla. Ma la partenza dei toscani incoraggia il tecnico. Manovra lineare, ma efficace. Il Rimini resta imbrigliato ma non vacilla. Anche perché gli attaccanti avversari sanno pizzicare poco dove i romagnoli sentono più dolore. Una chance per Palmieri da una parte (conclusione alta da pochi passi) e Marchesi dall’altra (tiro sporco da posizione defilata). Si può riassumere tutto qui.

Troppo poco per far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte. Il tecnico dei biancorossi di casa rivede i piani nell’intervallo e alla ripresa ci sono Lamesta e Delcarro per Cernigoi e Marchesi. Per Dal Canto va bene così. Il copione non cambia. Copione che cambia, eccome, invece, nel momento in cui la gomitata rifilata a Lepri da Della Latta rimette tutto in discussione. Ma la Carrarese non sembra soffrire l’uomo in meno. Anzi, i toscani attaccano e il Rimini si difende come può. Fino a quando il colpo di tacco di Delcarro, sul cross di Semeraro, viene parato in piena area da Imperiale. Rigore.

E Morra ci va a nozze dal dischetto spiazzando Bleve. Le proteste costano il secondo ’rosso’ di giornata alla Carrarese con Illanes che a testa bassa fila nello spogliatoio. Sono i titoli di coda di una gara nella quale la squadra di Troise si prende tutto, zona playoff compresa. La Carrarese inciampa, rallenta, e se la prende con l’arbitro.