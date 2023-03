La Carrarese batte il Fiorenzuola e raggiunge il quarto posto in classifica

Carrarese-Fiorenzuola, le foto della partita (foto Delia)

Carrara, 14 marzo 2023 – La Carrarese batte anche il Fiorenzuola e porta ad otto la sua striscia di risultati utili consecutivi. Si è trattato di un successo sofferto caratterizzato da un'ottima partenza degli azzurri che però si sono fermati una volta passati in vantaggio e nella ripresa hanno subito il possesso palla dei rivali. Già al 6' Schiavi ha impegnato dal limite dell'area il portiere avversario e poco dopo su un perfetto cross da destra di Cicconi il piccolo Energe di testa ha messo la palla in rete.

Trovato il gol la Carrarese si è accontentata ed il tempo è scivolato via senza sussulti. Nella ripresa Schiavi da fermo ha spaventato Battaiola ma è stato il Fiorenzuola a chiudere gli azzurri nella propria metà campo collezionando calci d'angolo in serie. Su uno di questi Giani ha sfiorato il pari di testa. La Carrarese al 78' ha avuto con Grassini la palla per il raddoppio ma c'è voluto un volo di Breza su inzuccata di Piccinini per salvare il risultato. In pieno recupero Schiavi ha poi servito a Bernardotto il comodo pallone del raddoppio.



CARRARESE 2

FIORENZUOLA 0



CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Cicconi, Della Latta (90' Cerretelli), Schiavi, Bozhanaj (60' Palmieri), Coccia (73' Grassini); Energe (90' Bernardotto), Giannetti (60' Capello). A disp.: Rovida, Satalino, D'Ambrosio, Folino, Mercati, Frey. All. Dal Canto.



FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro (65' Stronati), Quaini, Bondioli, Dimarco; Piccinini, Fiorini, Di Gesù (83' Egharevba); Sereni, Giani (73' Mastroianni), Sartore. A disp.: Sorzi, Frison, Anelli, Coghetto, Bontempi, Cavalli, Giallombardo, Kenzin. All. Coppola.



Arbitro: Gemelli di Messina; assistenti Masciale di Molfetta e Pandolfo di Castelfranco Veneto; quarto ufficiale Matina di Palermo.



Marcatori: 11' Energe, 94' Bernardotto.



Note: spettatori 626 per un incasso di 3494 euro; angoli 4-8; recupero 2' e 4'; ammoniti Bondioli, Bozhanaj, Quaini, Energe, Di Marco, Sereni, Giannetti.