Capezzano Pianore vince su Romagnano, Pacini e Benedetti decidono

CAPEZZANO PIANORE

2

ROMAGNANO

1

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Caniparoli, Barsotti, Sacchelli, Ceragioli, Pacini L., Pacini M., Gomes Correia, Benedetti N.(80’ Benedetti F.), Crovi (72’ Belluomini). A disp. Grande, Della Latta, Ghilarducci, Tancredi, Lampitelli, Martinelli. All. Coli.

ROMAGNANO: Biagi, Bertelloni (69’ Bongiorni), Mussi, Viaggi, De Angeli, Maestrelli (5’ Domenici), Dell’Amico, Panaino, Doretti, Barbetti (85’ Fantoni), Biagini Mar (85’ Fruzzetti). A disp. Ceccarelli, Melis, Fantoni, Biagini Mir., Fruzzetti. All. Dati.

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Marcatori: 13’ Pacini L., 79’ Benedetti N., 89’ Fruzzetti.

Note: 75’ espulso Dell’Amico per doppia ammonizione.

CAPEZZANO Esce sconfitto ma non messo sotto il Romagnano dallo scontro col forte Capezzano. Dopo un paio di minuti si fa male il difensore Maestrelli e mister Dati deve rivoluzionare l’assetto. Viaggi arretra, Domenici prende il suo posto in mediana. Dal 4-3-3 si passa al 4-4-2. Neanche il tempo di assestarsi che arriva il gol del vantaggio di Pacini. Il Romagnano sbanda un po’ ma col passare dei minuti entra in partita. Nella ripresa cresce ancora ma nel suo miglior momento rimane in 10 per l’espulsione di Dell’Amico. Poco dopo su punizione dal limite c’è il raddoppio di Benedetti. Al 44’ Fruzzetti, in campo da qualche minuto, accorcia le distanze in inferiorità numerica ma non c’è più tempo per la difficile rimonta.

Gianluca Bondielli