Cantera Massese, la rinascita della fucina di campioncini in erba

La Scuola Calcio Cantera Massese si rimette in proprio. Chiusa la breve esperienza di collaborazione col settore giovanile di Montignoso, la fucina di campioncini in erba tra le più prolifiche del territorio torna a ruggire da sola. In 8 anni di vita sono stati una quarantina i piccoli atleti entrati nella Cantera Massese e passati poi a società professionistiche. Per rimanere fedele alla propria mission il sodalizio neroarancio ha deciso di ripartire da zero.

"Chiamiamola rinascita – spiegano il presidente Gino Cristiani ed il vice Paolo Dell’Amico -. C’è la volontà di rifondare la Cantera con una grande progettualità. E’ nostra intenzione coinvolgere altri ex calciatori e personaggi del mondo del calcio che condividano i nostri stessi obiettivi. Ritorneremo a lavorare esclusivamente sulla qualità e su piccoli gruppi per farli crescere. Sposteremo logicamente la nostra sede e lo faremo in un punto strategico che potrebbe essere il Centro Giovanile San Carlo Borromeo di via Marina Vecchia, un luogo carico di storia". La Scuola Calcio Cantera Massese, che ha avuto nel massese Marco Rossi uno dei suoi principali ideatori, di strada in quest’ultimo decennio ne ha fatta davvero tanta ed ha per certi versi inaugurato un nuovo modo di far calcio a Massa. Alcune sue squadre sono arrivate a tener testa alle più blasonate compagini professionistiche in tornei nazionali ed internazionali. Un team che ha lasciato il segno è stato senz’altro quello dell’annata 2011 che quest’anno ha terminato il proprio stupendo percorso. Quattro componenti di questa squadra sono stati presi dallo Spezia e tre dalla Carrarese. Ci sono stati atleti che sono stati con la Cantera dalla sua nascita completando l’intero iter formativo. Una menzione in questo senso meritano Pietro Michelucci e Matteo Rossi, figlio dell’ex bandiera del Genoa, che continueranno la proprio carriera calcistica allo Spezia.

Gianluca Bondielli