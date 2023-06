Campionato nazionale Opes La Happy Sport Mivida fa faville

Sei giornate di campionato nazionale Opes a Piombino e una pioggia di medaglia per le piccole e giovani atlete dell’associazione Happy Sport Mivida di Montignoso guidate da Nataliya Kuplovska. Prima giornata subito da incorniciare grazie al primo posto con la terziglia tre cerchi al campionato d’insieme mentre Anna Benedetti ha conquistato il terzo posto con il nastro in categoria junior Lc e un ottimo quarto piazzamento con le clavette.

La seconda giornata inizia con la discesa in pedana di Luna Salvatori e Alexia Margioni con gli individuali Luna Salvatori in categoria A4 LD si posiziona al secondo posto alle clavette, secondo posto alla palla e terza assoluta. Alexia Margioni in categoria A3 LE si classifica prima al corpo libero, prima alle clavette, prima al cerchio e prima assoluta. La terza giornata inizia subito con un oro a livello individuale grazie a Daria Vaselli con il nastro: la prestazione le vale anche il titolo di campionessa nazionale junior per una doppia soddisfazione. Diletta Berti conquista un bellissimo terzo posto con la palla. In coppia hanno ottenuto il secondo posto con palla nastro. La quarta giornata è un susseguirsi di emozioni per le atlete, le famiglie presenti e per gli allenatori. Noemi Rebughini conquista il titolo di campionessa nazionale al cerchio nella categoria open esordienti. Nella categoria open esordienti Sofia Paolini ottiene il titolo di campionessa nazionale al corpo libero mentre la compagna Federica Lochtmans conquista anche lei il titolo di campionessa italiana con la palla. Irene Ranuncoli si qualifica al secondo posto con il cerchio e ottiene il titolo di vicecampionessa nazionale.

Ma non è finita qua: a livello di squadra ottengono il secondo posto al corpo libero e il primo posto con le 5 palle insieme alla compagna Alice Pardini. Il quinto giorno Irene, Giorgia, Noemi e Anna Maria non si sono lasciate intimidire da una pedana di livello nazionale e portano a casa, a Montignoso quindi e nella provincia apuana, 5 titoli nazionali e un titolo di vicecampionessa nazionale. A livello individuale Irene Consigli conquista il primo posto al cerchio nella categoria start allieve, Giorgia Bianchi conquista il secondo posto al corpo libero nella categoria start allieve, Noemi Toracca e Novac Anna Maria seppur piccolissime e al loro esordio al nazionale si portano a casa due titoli di campionesse nazionali al corpo libero nella categoria giovanissime start. In coppia Irene e Giorgia conquistano il primo posto con la coppia cerchio e il primo posto con la coppia palla-fune.

Chiusura sempre all’insegna del successo: Marta bragazzi conquista il primo posto al corpo libero nella categoria start esordienti prima fascia secondo gruppo. Elena Ferrari conquista il terzo posto al corpo libero nella categoria start esordienti, prima fascia secondo gruppo. Azzurra Toracca Azzurra conquista il primo posto al corpo libero nella categoria Start esordienti prima fascia quarto gruppo e nella stessa categoria Alice Pardini conquista il primo posto al corpo libero.