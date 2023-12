Brutta prestazione del Romagnano in casa: il San Giuliano passa in scioltezza

ROMAGNANO

0

SAN GIULIANO

5

ROMAGNANO: Biagi; Colasanto, Mussi, Bedini (1’ st Viaggi), De Angeli, Maestrelli, Fruzzetti (40’ st Peroni), Domenici, Doretti, Barbetti (40’ st Boemio), Biagini (23’ st Mancini). A disp. Mariani. All. Matelli.

SAN GIULIANO: Giacobbe; Gremigni, Lorenzini (19’ st Sanfratello), Susini (19’ st Nastasi), Bozzi, Carani, Micheletti, Nacci, Pesci (30’ st Balducci), Doveri (29’ st Veli), Bellucci (22’ st Di Paola). A disp. Mattioli. All. Roventini.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Marcatori: 27’ pt Bellucci, 31’ pt, 26’ st Pesci, 34’ pt, 25’ st Doveri.

ROMAGNANO – Il Romagnano crolla al “Raffi” contro il San Giuliano e viene eliminato dagli ottavi di Coppa Toscana con un sonoro 0-5. I pisani, che in campionato dominano da imbattuti il girone, hanno avuto vita facile contro i ragazzi di Matelli che sono arrivati all’incontro con numerose assenze. Il monologo ospite inizia già dalle prime battute, con l’unico squillo dei massesi fatto registrare da Fruzzetti, il cui tentativo però si spegne a lato. L’incontro si sblocca al 27’ grazie a Bellucci, il più lesto in una mischia in area. Il Romagnano reagisce ma il tiro di Barbetti viene fermato sulla linea, così al 31’ Pesci approfitta di un errore in uscita dei locali per il raddoppio. Il tris arriva 3’ dopo con Doveri. Nella ripresa gli apuani provano a tornare in partita ma la difesa locale e le prodezze di Giacobbe rendono vani tutti i loro tentativi. E allora fra il 25’ e il 26’ va in gol prima Doveri sugli sviluppi di un corner, poi va a segno Pesci che in mischia riesce a mettere a punto la cinquina con cui si chiude la partita.