Boxe. Campionati nazionali. La Pugilista Carrarese in vetrina con gli atleti

Sono iniziati ieri e andranno avanti fino al 15 dicembre, i campionati italiani assoluti maschili e femminili, organizzati dalla Pugilistica Carrarese "Enrico Bertola" in collaborazione con il Boxing Club di Siena, su incarico della federazione. Alla massima competizione nazionale che coinvolge 2500 persone tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri-giudici, partecipano 230 atleti (158 maschi e 72 femmine). Le fasi preliminari si disputano fino a giovedì, quindi le finali venerdì. Da tempo assegnata alla Pugilistica Carrarese, la manifestazione è stata spostata a Chianciano Terme, nel senese, a causa delle limitazioni di palazzetto e Dogali dove ufficialmente l’ingresso è riservato solo a dirigenti, tecnici ed atleti, ma non al pubblico. Così, mentre la città rimedia un’altra figuraccia per via delle strutture sportive obsolete e inadeguate (era già successo nel 2021 quando gli stessi campionati si tennero a Massa ed è accaduto quest’anno con i regionali spostati a Lucca), una manifestazione di prestigio (con diretta su Dazn e differita su Raidue) emigra in città più piccole (7mila abitanti) ma meglio attrezzate.

ma.mu.