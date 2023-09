Benfatto ottimista a Carrara: Il capitano dei Legends affila le unghie

"Squadra che vince non si cambia. Siamo lo stesso gruppo dello scorso anno, con la aggiunta di Viola che per noi è un plus. Siamo sempre una buona squadra anche per la nuova categoria, che però sicuramente sarà più impegnativa, sia fisicamente che tecnicamente". E’ molto ottimista Alessandro Benfatto (nella foto), il capitano dei Legends che hanno iniziato la preparazione in vista della imminente coppa Toscana (debutto il 9 settembre in casa contro il Massa e Cozzile) e del campionato di Divisione Regionale 1 (debutto l’8 ottobre in casa dei pisani del Castelfranco di Sotto). Quelle di coppa saranno partite per testare la condizione della squadra, per capire a che livello saremo arrivati, richiederanno il massimo impegno ma per noi non saranno determinanti, mentre in campionato vogliamo conquistare la salvezza e quindi, vista la formula di quest’anno, siamo obbligati ad arrivare tra le prime otto perché le altre cinque retrocedono". Il play Benfatto parla anche dell’inedito derby che si giocherà tra Legends e Audax (alla quinta giornata: il 2 novembre in casa dei gialloviola e il 15 febbraio in casa dei gialloazzurri): "ci piace giocare il derby, è una bella cosa anche per il pubblico, l’importante divertirci".

ma.mu.