Basket Nella “Divisione regionale 1“. L’Audax si assicura la guardia domenicana. Cristian Jose Gomez

Audax ferma ai box in questo fine settimana per il programmato turno di riposo (nel campionato di “Divisione regionale 1“ c’è un numero di squadre dispari) ma è di queste ore l’annuncio del debutto di Cristian Jose Morillo Gomez, nazionalità domenicana, classe 2003, ruolo guardia, 188 centimetri. In realtà il giocatore si allena con la squadra già da oltre un mese ma non ha mai potuto essere schierato in campo per via del regolamento che prevede la presenza a referto di un solo straniero. E siccome è già presente il finlandese Eerikinharju (l’altro domenicano Ramirez ha passaporto italiano), ecco che Morillo ha dovuto aspettare il momento propizio. E il suo momento arriva dopo l’odierno il turno di riposo (nel recupero infrasettimanale del derby con i Legends di giovedì prossimo) perché con la espulsione dello scandinavo nella gara con Lucca e la conseguente squalifica per due giornate, Morillo sarà lo straniero a roster dei gialloazzurri.

Intanto il ds Massimo Alibani (nella foto) rassicura i tifosi (e anche gli avversari) preoccupati per le prestazioni non proprio brillanti della squadra: "Il campionato inizia dopo Natale, quando recuperemo le ali Tealdi e Riccardi (entrambi fermi dallo scorso campionato per due gravi infortuni di gioco, ndr), in fondo per la promozione è importante arrivare nelle prime otto".

ma.mu.