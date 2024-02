Basket. Audax, quinta sconfitta. Donoratico più cinico. Pronostico rispettato

donoratico

71

audax carrara

64

DONORATICO: Panicucci 7, Gazzoli 4, Del Monte 2, Bruci 19, Biagi 3, Isoppo, Diop, Batistini 22, Carammi 1, Parmigiani 1, Trassinelli 12. All Triglia.

AUDAX CARRARA: Mezzani 8, Ramirez 17, Bertuccelli, Lulli 17, Morillo 13, Volpi 9, Castigliego (Caruso e Ferla n.e.). All. Cristelli.

Parziali: 10-17, 36-34, 54-50

Arbitri: Sizzi di Prato e Cabizza di Pisa

Tiri liberi: Donoratico 14/22; Audax Carrara 9/17

CARRARA – Niente miracolo in riva degli Etruschi dove, con la squadra a pezzi, l’Audax non riesce a far saltare il pronostico e incassa la quinta sconfitta consecutiva (11esima di campionato) nella gara valida per quarta giornata di ritorno della divisione regionale 1. I gialloazzurri non partono male, difendono bene e a sorpresa chiudono a +7 il primo tempino. La reazione dei locali non si fa attendere e, complice una difesa ospite permissiva, con un parziale di 26-17, recuperano e vanno all’intervallo lungo sul +2. La terza frazione è più equilibrata (parziale 18-16) e nonostante tutto, gli ospiti restano in partita (-4 all’ultimo intervallo) e ci restano anche nella quarta frazione (parziale 17-14) tenuti a ruota dai canestri di Ramirez, Lulli e Morillo (nella foto) (tutti in doppia cifra), che però non bastano ad evitare il -7 finale. Qualche rammarico per la percentuale nei tiri liberi (52).

ma.mu.