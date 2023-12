Basket. Audax alla riscossa. Nel mirino il Bellaria per tornare a sorridere

Prova a darsi una scossa, l’Audax che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli) ospita il Bellaria Pontedera per la 11esima giornata della divisione regionale 1. Di partita in partita i gialloazzurri sono scivolati in una posizione di classifica pericolosa e assolutamente indegna, anche per una nobildona decaduta, così che oggi hanno il solo imperativo di vincere. Oltre agli ancora infortunati Tealdi e Riccardi, coach Andrea Cristelli deve rinunciare anche a Bianchini "in pausa di riflessione", ma in settimana il ds Massimo Alibani ha tuonato e non sono da escludere altre pause di riflessione per altri "pensatori". Rispetto alle attese di inizio stagione, l’attuale bilancio è in profondo rosso: manca qualche cosa che somigli ad un gioco di squadra e mancano i punti: solo sei in nove giornate che vorrebbero dire una media da play out. Neppure il nuovo innesto dello scandinavo Eerikinharju venuto dal circolo polare artico, ha portato benefici e in campo il finlandese è solo un solista, mentre il figliol prodigo Mezzani (nella foto) tornato alla casa madre, sembra che a Pisa abbia perso un po’ di smalto degli anni precedenti. In classifica l’Audax occupa il nono posto (652 punti realizzati e 676 subiti, differenza -24), mentre i pisani sono 12esimi con solo 4 punti (564 punti realizzati e 613 subiti, differenza -49).

ma.mu.