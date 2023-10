Audax parte in quarta e ferma il Viareggio. Eerikinharju e Ramirez sbaragliano tutti

VELA VIAREGGIO

73

AUDAX CARRARA

82

VELA VIAREGGIO: Simonelli 4, Albizzi 30, Ghiselli 7, Menchini 2, Taylor 8, Romani 2, Plaia, Giannecchini, Atilio, Bo 9, Biagiotti 11, Lopez. All. Bonuccelli.

AUDAX CARRARA: Castigliego, Bianchini 3, Ramirez 34, Bertuccelli 5, Donnini 4, Eerikinharju 25, Valenti 7, Peselli, Evangelisti 2, Ferla 2. All. Cristelli.

Arbitri: Liverani e Cecchini di Livorno

Parziali: 19-19, 30-43, 48-66

Tiri liberi: Viareggio 1421, Audax 1215

CARRARA – Inizia bene per l’Audax il campionato di divisione regionale 1. I carraresi passano a Camaiore spinti da un immarcabile Ramirez (top score del match) e da un sorprendente Eerikinharju (59 punti per la coppia) e mettono alle spalle gli incubi di coppa Toscana. L’equilibrio in campo dura solo per i primi dieci minuti, poi sono gli ospiti a mettere il naso avanti e a tenercelo fino all’ultima sirena. Decisa e concreta, nella seconda frazione l’Audax allunga a +13 (parziale 11-24) e al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, non perde la concentrazione e con un altro parziale favorevole (18-23) si porta sul +18 dopo 30 minuti di gioco.

Sospinti dall’ex Albizzi (30 punti), i viareggini provano a recuperare (parziale 25-16) ma i gialloazzurri sono decisi a vincere, controllano il ritorno dei locali e chiudono a +9. Molto positivo l’esordio del finlandese Eerikinharju, il neo acquito che ha avuto pochissimo tempo per adattarsi al gioco della nuova squadra ma apparso a proprio agio.

Nella foto Josandel Ramirez, guardia dell’Audax Carrara

ma.mu.