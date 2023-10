Atletico Lucca batte Romagnano, Barbaro decisivo

ATLETICO LUCCA

ATLETICO LUCCA: Agozzino, Sarti (82’ Bartoli), Benedetti (22’ Giuliani), Ferretti, Centoni, Tocchini F., Bonini (67’ Tognetti), Marzi (35’ Antoni), Berrettini (67’ Secchi), Tabarrani, Barbaro. A disp. Tocchini N., Burgalassi, Petretti, Lazzari. All. Merciadri.

ROMAGNANO: Biagi, Bongiorni, Mussi, Bertelloni (65’ Mancini), De Angeli, Viaggi, Dell’Amico, Domenici, Biagini Mi., Barbetti, Biagini Ma. (86’ Corsi). A disp. Ceccarelli, Melis, Fantoni, Gavarini, Manzo. All. Dati.

Arbitro: Bertilone di Pontedera.

Marcatori: 12’ Barbaro.

LUCCA – Ennesima sconfitta, ancora di stretta misura, per un Romagnano che continua a essere falcidiato dalle assenze e ad avere delle attenuanti. Mister Michele Dati è partito per Lucca con soli 17 giocatori a disposizione e Manzo in panchina soltanto per far numero. Gli amaranto si sono fatti beffare in avvio di partita quando un retropassaggio ha favorito gli avversari che si sono infilati in area e Barbaro ha potuto segnare a tu per tu con Biagi. Nel primo tempo un brutto Romagnano, disordinato in campo, che non ha rischiato tantissimo ma non è riuscito neppure a proporre qualcosa in avanti. Decisamente meglio la ripresa dove i ragazzi romagnanesi si sono presentati più volte al tiro e nel complesso si sono mostrati più vogliosi e propositivi anche se alla fine di occasioni davvero ghiotte per il pareggio non ve ne sono state.

Gianluca Bondielli