Atletica Nella Coppa dei Campini di cross Il Parco Alpi Apuane del patron Poli vola in Portogallo

Cresce l’attesa, in casa del Parco Alpi Apuane, per la gara di domenica prossima ad Albufeira, in Portogallo, valida per la Coppa dei Campioni di cross per società. Per il sodalizio del presidente Graziano Poli si tratta della seconda partecipazione consecutiva, dopo l’esordio dello scorso anno in terra di Spagna, a Castellon, nei pressi di Valencia. I biancoverdi hanno conquistato il diritto di accesso alla prestigiosa manifestazione, grazie all’ottimo secondo posto conquistato nel 2023 nella finale di cross nazionale a Gubbio.

Per il Parco Alpi Apuane ai nastri di partenza (diretta streaming dalla ore 12) ci saranno Lorenzo Brunier (recente secondo al cross regionale del Bilancino), Niccolò Bedini (bronzo a squadre universitario), i giovani e promettenti Marco Zanzottera e Mattia Galliano (nella foto), oltre ai due forti maratoneti del gruppo, Alessio Terrasi e Francesco Nardone. Della delegazione faranno parte anche il direttore sportivo Paolo Bonatti, il tecnico Moreno Gradizzi e l’allenatore Omar Bouamer che, alle prese con fastidi muscolari, non sarà al via. Nell’esordio della scorsa edizione, la società biancoverde conquistò un buon 15° posto a squadre, condizionato dalla sfortunata prestazione di Bedini che durante la gara perse una scarpa con conseguente ritiro.

ma.mu.