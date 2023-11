Arti marziali Proseguono i corsi nel dojo di via Sotto i Poggi Il “Tempio Massimo“ protagonista nella Coppa Italia Giacomo Felice Serrao vince la madaglia d’argento

Continua a raccogliere consensi in giro per l’Italia il forte karateka massese Giacomo Felice Serrao. Il portacolori della società Il Tempio Massimo, di cui rappresenta la punta di diamante, questa volta ha fatto tappa al Palarogeno di Lecco dove si è tenuta la 12ª Coppa Italia Uks (Unione Karate Sportivo). L’Apuano d’Oro, così è stato ribattezzato l’atleta, si è distinto in una competizione di altissimo spessore riuscendo a sbaragliare la concorrenza di tanti rivali del nord Italia e a classificarsi alla fine in seconda posizione.

Serrao ha partecipato alla gara della specialità kata, la più tecnica e difficile, dando prova di un’ottima preparazione sia tecnica che mentale impartitagli dal proprio allenatore che poi è anche suo padre, il maestro 6° dan Massimo Serrao. Serrao senior, che è anche il titolare del Tempio Massimo, ha naturalmente seguito il figlio nella fruttuosa trasferta in terra lombarda. Il secondo posto conquistato a Lecco arriva a poco tempo di distanza da un’altra prestigiosa piazza d’onore colta a Roma da Giacomo Felice nei campionati nazionali Fki (Federazione Karate Italia), sempre nella disciplina del kata.

Il Tempio Massimo, oltre all’attività agonistica svolta dai propri tesserati, continua a distinguersi sul territorio nella divulgazione del karate attraverso corsi, anche in lingua inglese, che vengono effettuati nel proprio dojo di via Sotto i Poggi a Massa. Per informazioni contattare il numero 348 28.54.822.