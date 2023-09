Apuania Tennistavolo: tricolore da difendere a Carrara

Inizia oggi (palazzetto di Avenza, ore 18, porte socchiuse) il nuovo campionato di A1 della Apuania Tennistavolo. Con lo scudetto cucito sulla maglia nella scorsa primavera (il sesto nella storia del sodalizio gialloazzurro dopo quelli del 2013, 2014, 2017, 2018 e 2021), l’obiettivo della squadra del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi, è la difesa del titolo tricolore a conferma che quella carrarese è la squadra italiana più vincente di sempre. E i primi avversari che il calendario mette davanti sono i mantovani del Bagnolo, squadra neo promossa.

"Si tratta di una matricola ma è una squadra ben attrezzata, con Daniele Pinto, Jordy Piccolin, Francisco Sanchi e il giovane romeno Andrei Istrate – scrive la società in una nota - per questo siamo prudenti e abbiamo rispetto per un avversario così ben strutturato". Campione d’Italia uscente, l’Apuania ha presentato nella lista federale la stessa griglia di giocatori dell’anno scorso, composta da Lubomir Pistej (slovacco, classe 1984, numero 63 del ranking internazionale), Mihai Bobocica (rumeno naturalizzato italiano, classe 1986, numero 74), Andrea Puppo (genovese, classe 2003, numero 473 del ranking mondiale e numero 4 della classifica italiana degli under 21), Andrej Gacina (croato, classe 1986, numero 60 del ranking), Tomislav Pucar (croato, classe 1996, numero 40), Hannes Soderlund (svedese, classe 1994). Si tratta di una rosa di alto livello e competitiva, che ha già regalato molte soddisfazioni, ma la formazione che oggi scenderà ai tavoli verrà decisa solo all’ultimo momento, l’unica certezza è quella che riguarda Bobocica che giocherà sicuramente. "L’avversario è di buon livello e per vincere dovremo fornire una buona prestazione senza cali di tensione o disattenzioni" dice Bellotti.

ma.mu.