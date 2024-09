La Carrarese torna a far punti contro la Reggiana ma che rimpianto per lo 0-0

Pisa, 28 settembre 2024 – Primo pareggio in campionato della Carrarese che torna a far punti dopo 3 gare. All’Arena Garibaldi finisce zero a zero con la Reggiana, ma sono gli azzurri a creare qualcosa in più e ad avere di conseguenza le recriminazioni maggiori.

L’occasione più grande di tutta la gara arriva in avvio con Cicconi che al 4’ su punizione colpisce in pieno il palo con la determinante deviazione di Bardi. Il match prosegue a ritmi bassi con le due squadre che si equivalgono senza pungere. Al 35’ il destro a giro dal limite di Stulac che non inquadra la porta è l’unico squillo della Reggiana.

La Carrarese risponde al 38’ con un’azione da esterno a esterno: Bouah crossa per Cicconi che di testa manda alto. Nella ripresa partono meglio i granata con una punizione al 4’ di Portanova alzata in corner da Bleve. Al 58’ Capello “apparecchia” la tavola per Finotto che non riesce però a saltare l’ultimo uomo.

I toscani si fanno vivi dalle parti di Bardi con tiri troppo “telefonati” del subentrato Panico e di Finotto. La Reggiana cambia modulo passando a tre dietro e inserendo una punta in più. Ne esce al 77’ il gran destro di controbalzo di Okwonkwo alzato in corner da Bleve. Nel finale, però, è la squadra marmifera ad averne di più. Al 91’ un tiro cross di Panico è smanacciato da Bardi. Sul corner Cicconi sfiora la rete “olimpica”. Ancora una volta è Bardi a metterci una pezza. Non è finita perché al 93’ Zanon sgasa sulla destra e centra perfettamente per Cerri che di testa fallisce un gol facile da pochi passi.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Hermannsson (67’ Coppolaro), Illanes, Imperiale; Bouah (67’ Zanon), Schiavi, Capezzi (59’ Giovane), Cicconi; Finotto, Cherubini (75’ Cerri); Capello (59’ Panico). A disp. Chiorra, Guarino, Oliana, Belloni, Zuelli, Palmieri, Falco. All. Calabro.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi (62’ Vido), Meroni, Rozzio, Fontanarosa; Reinhart, Stulac (70’ Ignacchiti), Sersanti (70’ Lucchesi); Vergara (46’ Marras), Portanova; Okwonkwo (83’ Gondo). A disp. Motta, Cigarini, Vido, Libutti, Maggio, Cavallini, Girma, Nahounou. All. Viali.

Arbitro: Marcenaro di Genova; assistenti Yoshikawa di Roma 1 e Laudato di Taranto;quarto ufficiale Nigro di Prato; Var Pairetto; Avar Rutella.

Note: spettatori 2280; angoli 5-5; ammoniti Sersanti, Vergara, Okwonkwo, Capezzi, Meroni,

Marras, Hermannsson, Panico; recupero 1’ e 5’.