‘Summer nights’: si avvera il sogno della giovane cantante Sofia Corsi

Massa e Carrara, 21 aprile 2023 – Il sogno di Sofia Corsi si è avverato. E' uscito oggi in tutte le piattaforme digitali “Summer nights”, il primo singolo musicale della giovane cantante massese.

«Per volare in alto bisogna essere pronti», afferma Sara Grimaldi, sua vocal coach e produttrice, insieme all'editore Franco Amato di E-lab music, e Sofia è pronta a spiccare il volo nelle “notti di estate”, come il titolo del suo brano musicale.

«Ciao ragazzi, sono Sofia Corsi e vi informo che è uscito il mio singolo, seguitemi». Un videomessaggio semplice come lei e contagioso come il suo sorriso, quello con cui la sedicenne si è rivolta ai suoi fan per promuovere l'uscita del singolo in lingua inglese. «La Sofia artista non è molto diversa da com'è nel privato – aggiunge la Corsi – ama la vita e le piace stare con gli amici, è riservata ma non ha niente da nascondere».

Ascoltando il suo brano si capisce che ha talento da vendere e una bella voce da far sentire a chi la segue nelle sue performance, tra esibizioni e concorsi canori vinti in giro per l'Italia. Tra questi l'esibizione dello scorso anno in diretta televisiva, alla finale romana del Premio Lucio Dalla, ospite al fianco della sua insegnante Sara Grimaldi, che dice di lei: «Anche se molto giovane Sofia è preparata per cantare diversi generi musicali e anche brani particolarmente difficili – e aggiunge la vocal coach – è in grado di cantare tutto senza rimanere incollata ad uno stereotipo di cantante».

Un incontro quello tra le due che risale al 2018, e a cui ha fatto seguito la partecipazione a un corso di musica al centro europeo di Toscolano, la scuola di Mogol in Umbria. E' l'inizio di un percorso in cui la giovane cantante oltre a studiare e sperimentare nuovi generi musicali, tra i quali anche la lirica, si iscrive al liceo artistico musicale Felice Palma di Massa, dove approfondisce lo studio del canto classico e del suo strumento preferito, il pianoforte, senza però accantonare i progetti pop e dance.

«Adoro la musica pop, blues, soul, lirica e dance – racconta lei stessa – in questi ultimi quattro anni ho studiato molto per realizzare un sogno, che spero segni l'inizio di un percorso fatto di musica e soddisfazioni». Per raggiungere il quale ha di fronte a sé un esempio come la Grimaldi, corista di Zucchero, la cui voce è stata definita dalla critica «straordinaria e in grado di cantare qualsiasi genere musicale».

Sugar Fornaciari è anche l'artista prediletto dalla Corsi, che fin da bambina cantava le canzoni del famoso bluesman italiano, tra cui anche Diamante, la sua preferita. «Ringrazio chi ha reso possibile tutto ciò, a partire dalla mia famiglia – sottolinea Sofia Corsi – che mi ha sempre supportata e spronata a cantare, sapendo che è quanto mi rende più felice e proseguendo con Sara Grimaldi», impegnata a sostenere i giovani che se lo meritano, come nel caso della giovane cantante massese. Etichetta di Summer nights è la Grimaldi record.