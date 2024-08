Mara Maionchi a Massa allo show delle drag queen. E si complimenta per l’imitazione della Bertè

Massa, 3 agosto 2024 – Serata frizzante, in allegria per Mara Maionchi. La conosciuta discografica e anche volto televisivo per diverse trasmissioni ha partecipato a uno spettacolo nel locale Pantagruele a Massa. A esibirsi, il gruppo delle “Drag Queen Sisters Show”.

Durante la serata il gruppo ha proposto anche una serie di imitazioni, tra cui quella di Loredana Berté. Mara Maionchi è rimasta impressionata dalla bravura del gruppo e ha chiamato al suo tavolo una delle componenti per farle i complimenti.

Discografica di grandissima esperienza, Mara Maionchi ha lavorato con i grandi della musica, da Battisti a Mogol a Gianna Nannini. Il grande pubblico l’ha poi conosciuta meglio in televisione.

La sua popolarità comincia come giudice di X Factor nella primissima edizione, in commissione con Simona Ventura e Morgan. Poi tante altre esperienze tra l’altro anche in Radio, a 105 con Gianluigi Paragone. A marzo 2021 debutta alla co-conduzione di Lol-Chi ride è fuori.