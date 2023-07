Fumetti, torna “Nuvole a Montereggio” tra manga, Bonelli, Disney e un inedito di Totò

Mulazzo (Massa Carrara), 14 luglio 2023 – Un po' di Giappone a Montereggio. Con un giovane giapponese che diventa un insolito libraio ambulante. Il 22 e 23 luglio Montereggio, paese dei librai, ospiterà il festival del fumetto. La suggestiva frazione del Comune di Mulazzo è pronta a immergersi nella suggestione colorata dei fumetti, col festival ‘Nuvole a Montereggio’. Mostre, autori ospiti, il premio ‘Fumetto nella Gerla’ e qualche coraggiosa novità. Tra queste, la più originale è senza dubbio il lancio, in diretta web con Kyoto, di un nuovo titolo manga: arriva infatti “きょうのオオカミぽんや” (Kyō no Ōkami Ponya) di Sheng Shin Fen e Takashi Mizuno, un piccolo evento senza precedenti in Italia. Il fumetto giapponese trova ispirazione dalla saga dei librai di Montereggio in cui Monjiro, emigrato da Monterggio al Giappone, vive in una tipografia di Kyoto, diventa un libraio ambulante vendendo il pane assieme a un manga della sua amica fornaia You.

E proprio la ricchezza e la diversità dei tanti mondi del manga saranno al centro dell’edizione 2023 del festival. A partire dalla presenza di Caterina Rocchi aka ‘Pane e Manga’, fondatrice di una delle realtà di riferimento per la cultura manga in Italia. Il ruolo centrale del Giappone per il festival è ben rappresentato dall’ospite d’onore, l’emiliana Elisa Menini, vincitrice del premio 'Fumetto nella Gerla’ nel 2022 con l’opera Nippon Monogatari ‘La Missione di Kintaro’, un elegante tributo al mondo nipponico. Menini è anche l’autrice del poster ufficiale di Nuvole a Montereggio 2023, che mette in equilibrio i due mondi: quello montereggino e quello del paese del Sol levante. A Elisa Menini è inoltre dedicata una mostra, in cui sarà possibile ammirare numerose tavole originali, esposte nella chiesa di Sant’Apollinare.

L’edizione 2023 presenta altre quattro mostre: una personale metterà al centro David Bacter, irregolare e istrionico autore del progetto ‘Tutta colpa dei supereroi’, nelle sale del castello malaspiniano di Montereggio, l’umorismo straniante di Alessio Ravazzani sarà invece al centro di ‘Sabba’, mostra dedicata al nuovo libro dell’autore, dedicato a una spiazzante vicenda tra realtà e allucinazione, immersa fra campagna e periferia. Spazio alle mostre collettive ‘Pride!' degli artisti di Spaghetti Comics e ‘Oltre le Nuvole’ dei giovani artisti di Kipo Produzioni. Torna inoltre il Premio ‘Fumetto nella Gerla’, vinto quest’anno da ‘Totò. L'erede di don Chisciotte’ di Fabio Celoni, pubblicato da Panini Comics, e racconto di una vicenda straordinaria: un film inedito di Totò, rimasto sulla carta e riemerso in un fumetto. Fra gli altri Ospiti del festival, grandi classici della tradizione Bonelli e Disney, i mondi del fumetto americano di supereroi, la grande satira italiana, il giornalismo a fumetti, il grande humour disegnato, l’underground e i giovani talenti del futuro. Ecco quindi Moreno Burattini, Marcello Mangiantini e Stefano Fantelli a parlarci di Zagor, Giovanni Timpano a raccontarci la sua carriera da Batman a Call of Duty, due mostri sacri del fumetto Disney come Andrea Freccero e Fabio Celoni, e la nuova partnership con il Dylan Dog Fan Club per raccontare il rilancio della serie horror più celebre d’Italia. Ritornano inoltre Marcello Toninelli e i satirici Giovanni Totaro e Giorgio Franzaroli. Senza dimenticare lo humour di Stefano Zattera, Valerio Barchi, Davide Barzi, Francesco “Frekt” Olivieri, Umberto Sacchelli e Babbioni. La coppia creativa Paola Cannatella e Giuseppe Galeani presenterà la graphic novel dedicata alla giornalista Oriana Fallaci. Fra i giovani emergenti, spicca Caterina Bonomelli, autrice dell’apprezzato urban fantasy Sottopelle, e molti altri artisti ospitati nella 'Self Area’ del festival: Elisa Castellano ha chiamato a raccolta dieci realtà editoriali indipendenti da tutta Italia, per proporre autori e titoli innovativi e per organizzare workshop, portfolio review e altre attività. Prevista anche una festa, il sabato sera, un ‘Self party ricco di musica a cura del collettivo Spaghetti Comics con prodotti artigianali locali. A completare la manifestazione, workshops con Caterina Rocchi aka Pane e Manga e Paola Canatella, stands librerie, case editrici e associazioni del mondo del fumetto come ANAFI, Kleiner Flug, Libreria dei Ragazzi, Comic House, Arcadia, Dylan Dog Fan Club, Associazione zagoriana SCLS e una ricchissima artistalley. 'Nuvole a Montereggio’ è organizzato da Pro Loco di Montereggio e Associazione Le Maestà, in collaborazione con il Comune di Mulazzo e con il patrocinio di Provincia di Massa Carrara, Lunigiana World dell’associazione di turismo responsabile Farfalle in Cammino e Sigeric servizi per il turismo.