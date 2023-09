Il concerto di Gabbani, notte magica per la sua Carrara: “Vi voglio bene”

Carrara, 10 settembre 2023 – Una serata storica, da ricordare per Carrara. Che ha celebrato con Francesco Gabbani la carriera fin qui super per il cantautore e presentatore.

Un concerto per la città, che si è svolto a CarraraFiere, per un ringraziamento di fronte al pubblico di casa sua. Un omaggio alle radici di Gabbani.

Una serata di grande musica con un ospite clamoroso e a sorpresa: Andrea Bocelli, che si è esibito per il pubblico di Carrara, che oltre a appaludire il suo Francesco ha potuto rendere omaggio anche al grande tenore internazionale. Proprio Gabbani ha accompagnato Bocelli al pianoforte sulle note di “Vincerò”.

Sul palco, Gabbani ha proposto, in un sabato sera che sembra di piena estate per la temperatura mite, tutti i suoi grandi successi. Emozionante la distesa di luci fatta con le lampade dei cellulari dei fan. Una serata spettacolo fatta di luci e stelle filanti. Fin dal pomeriggio, lunghe file dei fan, che si sono messi pazientemente sotto il sole in attesa di entrare.

Una serata specialissima per Gabbani, che proprio il 9 settembre compie gli anni. E ha spento le candeline di una maxi torta che è comparsa proprio sul palco: una sorpresa del suo staff. “Grazie a tutti ragazzi, grazie Carrara, vi voglio bene”, le parole dell’artista mentre passavano le note di “Tanti auguri a te”.

Molti i momenti intensi, soprattutto durante l’esecuzion di due brani che hanno fatto conoscere Gabbani come “Occidentali’s Karma” e “Viceversa”. E’ stato il pubblico a cantare, con Gabbani che si è goduto lo spettacolo.