Allevi, dopo la malattia il primo concerto del ritorno alla vita è in Toscana

Massa, 20 gennaio 2024 – Una grande emozione è una grande attesa. Giovanni Allevi, dopo la malattia che lo ha costretto ad uscire dalle scene per molti mesi, tornerà per la prima volta sul palco in concerto in Toscana, a Massa, al Teatro Guglielmi.

Piano Solo Tour si chiama la tournée che inizierà il 9 febbraio proprio da Massa.

Prima, il 7, Allevi sarà sul palco del festival di Sanremo per un primo grande contatto con il pubblico in questa rinascita.

Sono stati mesi non facili quelli del musicista 54enne che ha lottato contro un mieloma. La scoperta della patologia fu nel luglio del 2021 ed allora allevia raccontato momento per momento e le sue sofferenze al pubblico e ai fan.

Poi il miglioramento delle condizioni la lenta rinascita e la decisione di tornare appunto sulla scena il piano solo tour prevede un concerto nel quale allievi si esibirà da solo sul palco con il suo amato pianoforte a coda.

Massa compresa, sono 12 le date in cui si esibirà in giro per l’Italia. Ma l’inizio, proprio in Toscana, sta creando grandi attese. I biglietti sono andati esauriti. Il tour andrà avanti fino al 13 maggio quando ci sarà l’ultima esibizione al teatro dal verme di Milano. Un grande ritorno alla vita, ma anche un grande incoraggiamento per chi soffre.