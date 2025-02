Zum Zeri, weekend sulla neve. Oggi piste aperte gratuitamente

Si annunciano monti imbiancati a Zeri dove si riaccende la speranza di poter gradualmente riprendere a popolare la stazione sciistica con 10 km di piste, percorsi liberi per fondo e trekking, noleggio sci, bar, ristorante, albergo e campo scuola. Le previsioni sono unanimi: dovrebbe finalmente nevicare riaprendo una stagione sciistica bruscamente interrotta a fine anno. Zum Zeri è pronta e l’innevamento programmato è in grado comunque di garantire la copertura delle piste del campo scuola. Indipendentemente da quanto nevicherà queste piste saranno aperte nella giornata di oggi gratuitamente. Lo staff dei volontari è impegnato a mettere a punto gli accessi agli impianti di risalita. Un impegno che viene raccontato da Maurizio Viaggi, responsabile della stazione invernale lunigianese. "L’auspicio è che scenda tanta neve - dice- perché le piste ultimamente sono tornate a essere bellissimi prati verdi e per aprire gli altri impianti necessita almeno mezzo metro di neve affinché possano essere battute e preparate. Peraltro le alte temperature e l’elevata umidità dei giorni passati non hanno ancora consentito di usare l’innevamento artificiale. I percorsi per ciaspolare saranno un’ulteriore attrattiva del week end. Ma c’è rammarico per i lavori programmati e già cantierati per destagionalizzare gli impianti con la pista artificiale “neveplast“ che avranno inizio in primavera. Questa copertura uniforme consente anche rispondere alla domanda degli sciatori tutto l’anno. Poi stiamo lavorando per utilizzare gli impianti in estate per le mountain bike e per le escursioni pedonali, abbiamo già sperimentato l’iniziativa che interessa molto l’outdoor".

Il bicchiere mezzo pieno fa pensare però che la prossima stagione Zum Zeri potrà sopperire alle eventuali scarse precipitazioni nevose. "Di questo - aggiunge Viaggi - dobbiamo ringraziare la disponibilità e la sensibilità della Regione, del Comune di Zeri e del Ministero per il turismo che contribuiranno in parte a finanziare il progetto". Ampi parcheggi, alberghi e pensioni, due campeggi e assistenza medica continua completano i servizi messi a disposizione del turista. Presso l’accogliente rifugio, costruito nel caratteristico stile montano in pietra e legno, si possono gustare le specialità culinarie locali. Viaggi lo definisce un "presidio di comunità e sicurezza". La stazione ospita anche competizioni sportive fornendo l’attrezzatura necessaria, compreso il servizio di noleggio sci-scarponi e il centro avviamento allo sci con istruttori qualificati. Al Zum Zeri, tramite social e webcam terrà informati gli appassionati frequentatori in merito alle precipitazioni nevose e l’apertura degli impianti. Il rifugio, bar ristorante e albergo sono aperti. Info e prenotazioni 0187- 1981342 - 334 719 0672. Sci club e scuola sci - 3514646999 - Lucchi sport nolo sede di Sarzana 0187- 621983.

