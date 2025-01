Ztl, sosta in centro: cosa cambia. Nuovi varchi e orari più flessibili

L’amministrazione comunale mette mano al Piano della sosta. E’ quindi prevista una prima riorganizzazione, in vista di un intervento di più ampio raggio. Orari più flessibili e più permessi per il carico e scarico. Anche stavolta il piano prevede la suddivisione della città in quattro zone: area pedonale urbana, zona a traffico limitato, zona a sosta controllata e parcheggio di San Martino. Per quanto riguarda l’area pedonale è prevista l’installazione di un nuovo varco elettronico per il controllo degli accessi in via Ulivi, nel tratto compreso tra piazza Alberica e piazza de André. Il varco andrà ad affiancare quelli che già controllano gli accessi a via Loris Giorgi e via Santa Maria. "Si tratta di una riorganizzazione della aerea pedonale urbana per venire incontro alle richieste di commercianti e residenti e renderla più funzionale alle loro esigenze", commenta l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni. Sono al momento allo studio più importanti novità che contiamo di introdurre nei prossimi mesi".

Resta il permesso di accesso gratuito annuale per sosta e transito riservato a ditte di autotrasporto merci (un permesso per ditta), con possibilità di transito e sosta dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 16 dal lunedì al sabato, festivi esclusi. La sosta sarà consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci, e comunque per un periodo non superiore ai 20 minuti con obbligo di esposizione del disco orario di controllo. Un permesso per ditta anche per chi trasporta valori, con possibilità di transito e sosta dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 16 dal lunedì al sabato, festivi esclusi, sempre di venti minuti.

Coloro che risiedono nella zona pedonale potranno farlo dalle 7 alle 11, dalle 13 alle 16 e dalle 19 alle 20 dal lunedì al sabato, festivi esclusi per motivi di carico e scarico. Anche in questo caso la sosta consentita sarà di 20 minuti. Il permesso sarà rilasciato a un solo veicolo per nucleo famigliare, per il secondo, terzo e così via previo pagamento annuale di 125 euro.

Dovranno invece pagare 360 euro attività commerciali, artigianali, professionali e di servizi in possesso di partita Iva. I permessi su pagamento di 120 euro li potranno richiedere anche le imprese della zona a sosta controllata di carattere ricettivo (come i B&B) o per le quali l’utilizzo di spazi di sosta risulti strettamente connesso alla loro attività. Per quanto riguarda invece la sosta negli stalli a pagamento, per la zona blu la tariffa oraria sarà di 1 euro la prima ora e 1,50 per le successive. Si continuerà a non pagare dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15, il sabato pomeriggio e dalle 19 alle 9, ad accezione di piazza Matteotti e piazza 2 Giugno dove la sosta si paga fino alle 20. Per la sosta a pagamento della zona verde la tariffa resta di 0,50 centesimi l’ora. Resta gratuita la sosta a San Martino e negli stallibianchi nelle zone periferiche del centro cittadino.

Alessandra Poggi