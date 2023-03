Weekend al Mug2 Luogo di memoria tra arte e cultura

Il Museo Ugo Guidi 2 come srigno di tesori, si prepara per un fine settimana imperdibile dedicato a curiosi e appassionati d’arte. Saranno infatti oltre 100 le case-museo e le residenze celebri che ospitando opere e operato di personaggi noti dell’arte e della cultura apriranno le loro porte venerdì, sabato e domenica, in occasione della Giornata Nazionale delle Case dei personaggi illustri, promossa in tutta Italia con il Patrocinio del Ministero della Cultura e di Icom Italia.

E il MUG2 è stato appunto incluso dall’associazione nazionale Case della Memoria fra le dimore artistiche 2023. Questo perché si tratta di un polo d’eccellenza toscano che celebra l’instancabile produzione artistica del Maestro e i suoi numerosi contatti e frequentazioni con gli intellettuali del tempo. Una realtà museale che si è fatta conoscere per la qualità delle sue esposizioni e che si offre al visitatore come possibilità concreta per consolidare e approfondire il poliedrico mondo artistico di Ugo Guidi, grazie a una significativa mostra temporanea di opere che ne rimarca l’intelligenza della produzione artistica (attualmente esposte presso il terzo piano dello stesso Palazzo vescovile) e che si è avvalsa della costruzione di un solido rapporto di collaborazione con la casa-museo del celebre scultore - con sede a Vittoria Apuana - gestita dai figli Fabrizio e Vittorio Guidi. Ugo Guidi (1912-1977) realizza proprio a Vittoria Apuana le sue opere intrattenendo rapporti amicali con i colleghi Treccani, Carrà, De Grada, Funi, Soffici, Migneco, Cassinari, Cagli, Afro, Dova, Campigli, Greco, Rosai, Maccari, Bueno. Attualmente in essa si possono ammirare oltre 400 opere, tra sculture, disegni e tempere, che vanno dagli anni ’40 al ‘77 e che mostrano lo sviluppo artistico del Maestro insieme a documenti, fotografie e lettere dei suoi colleghi e amici.

E non finisce qui, perché i visitatori di MUG2 in occasione della prima esposizione a tema artistico culturale “I Maestri del 900” (aperta fino al 2 aprile nelle sale del Palazzo vescovile di via Alberica) potranno vedere una preziosa selezione di opere di Ugo Guidi - pittore e scultore - e di opere di Ardengo Soffici - pittore - arricchite da documenti inediti (provenienti dall’Archivio Guidi) e testimonianze della loro frequentazione nell’ambiente intellettuale versiliese. Un momento di cultura unico per celebrare i luoghi del passato e rivivere splendidi ricordi dei loro maggiori protagonisti. Fino a domani sono possibili le iscrizioni, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it con l’elenco delle case partecipanti.

Gli appuntamenti con la cultura al MUG2 in questo weekend non finiscono, perché una grande storia di passione e dedizione allo sport sarà presentata sabato dalle 16. Protagonista del pomeriggio letterario a museo sarà infatti il libro intitolato al leggendario campione medaglia d’oro agli europei dell’atletica leggera Stefano Mei scritto dall’autore spezzino e giornalista sportivo Armando Napoletano. “Due piedi sulle nuvole”. Stefano Mei, una storia di atletica leggera- è una storia di sacrificio e determinazione -pubblicato da Giacché Edizioni- che ripercorre con dovizia di dettagli e testimonianze celebri i momenti più significativi della carriera agonistica del corridore. Prevista in occasione dell’evento letterario anche la presenza del velocista massese Samuele Ceccarelli, campione europeo dei 60 metri piani indoor a Istanbul 2023.