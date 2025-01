Water front, concorso. Nominata la giuria

CARRARAL’Autorità portuale ha nominato la commissione che dovrà valutare i progetti del concorso di idee del terzo lotto del waterfront. L’intervento riguarda il fronte ovest del porto, una zona strategica per lo sviluppo turistico e ricreativo del litorale. Il progetto vincitore riceverà in premio 10mila euro e sarà quello che meglio realizzerà un’area attrattiva per visitatori e residenti con ristoranti, bar, esercizi commerciali, nuovi parcheggi e la completa riqualificazione di viale Colombo, nel tratto compreso tra via Rinchiosa e viale Galilei. Le aree interessate dal concorso dovranno ospitare funzioni prevalentemente urbane con la realizzazione di spazi per spostare la zona della movida; disegnare un raccordo armonico tra via Rinchiosa, viale Colombo, la Caravella, la pineta e la nuova passeggiata a mare. Il concorso di idee è il frutto di un protocollo firmato con il Comune.

Della commissione giudicatrice fanno tre esperti: l’architetto Anna Maria Maggiore, presidente, l’architetto Nicoletta Migliorini (dipendente di palazzo civico) e il geometra Enrico Vatteroni in rappresentanza dell’Autorità portuale. Mentre Nicoletta Fiorini, responsabile del settore affari legali assumerà il ruolo di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La commissione è formata da esperti esterni all’Autorità portuale: "Nella segreteria tecnico operativa di questa Autorità non vi sono risorse interne con grande esperienza tecnica e professionale per far parte della commissione di valutazione dei progetti". L’architetto Anna Maria Maggiore in qualità di presidente di commissione per l’incarico percepirà 2mila euro più una cifra massima di 1.400 euro a titolo di rimborsi, mentre il compenso per il geometra Enrico Vatteroni sarà di 1.800 euro.