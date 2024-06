‘Votre’ celebra l’arte contemporanea. Piazza Alberica apre con due mostre

L’associazione Votre apre la stagione con una doppia inaugurazione. Oggi alle 18 verranno presentate due mostre nelle sedi di piazza Alberica. Nella project room la personale ’Ipnotici Sguardi’ di Federico Lombardo: conosciuto come uno dei più rinomati acquerellisti italiani, Lombardo presenta una collezione di 30 ritratti a olio e acquerello. I suoi ritratti si distinguono per un realismo quasi ieratico delle figure androgine, che sembrano scrutare l’anima di chi le osserva. Con opere che misurano fino a un metro e mezzo per un metro, l’artista riesce a colpire l’osservatore, trasportandolo in un mondo di introspezione e meraviglia. La mostra, a cura di Nicola Ricci e visitabile fino al 30 luglio dal giovedì al sabato dalle 18 alle 20.

Parallelamente, nelle sale barocche di palazzo del Medico, una collettiva di 26 artisti: Franco Angeli, Daniele Bacci, Stefano Baroni, Remo Bianco, Roberto Chiabrera, Mattia di Rosa, Piero Dorazio, Joel Faggio, Letizia Galli, Takako Hirai, Gabriele Landi, Giuseppe Linardi, Cristina Menni, Aldo Mondino, Herman Nitsch, Seungwan Park, Miriana Pino, Ciro Rispoli, Mario Schifano, Fabio Sciortino, Daniel Spoerri, Kenji Takahashi, Matteo Tenardi, Giulio Turcato, Yi Zhou. ’Piazza Alberica’: il titolo prende ispirazione dalla tradizione della piazza omonima di ospitare opere contemporanee e di design, con un contrasto con l’ambiente storico. La mostra presenta una varietà di espressioni artistiche, tra pittura, scultura, fotografia e incisione, mettendo a confronto artisti storicizzati e nuove generazioni. Tra i grandi nomi spiccano un imponente quadro di Herman Nitsch, esponente dell’azionismo viennese, un quadro di tre metri di Mario Schifano e un’installazione di 24 quadri di Aldo Mondino raffiguranti i dervisci. Le nuove generazioni sono rappresentate da artisti come Gabriele Landi, che ha in corso anche una personale al MudaC, Kenji Takahashi, con opere in marmo e fili di nylon colorati, e Ciro Rispoli, docente di decorazione dell’Accademia, con un’installazione di vasi da lui progettata. Completano la mostra i quadri ad astrazione geometrica di Daniele Bacci. Curata da Nicola Ricci, sarà visitabile fino al primo settembre, dal giovedì al sabato dalle 18 alle 20. "Anche quest’estate Votre ha cercato di portare una serie di artisti di alto livello con opere importanti che provengono da collezioni e collaborazioni con altri galleristi" afferma Nicola Ricci.