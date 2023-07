Volano i bed&breakfast: "Siamo sempre pieni"

Bed and Breakfast e il segreto dell’online nelle locazioni brevi. "Siamo sempre al completo, ci capita di dover rifiutare gli ospiti". Così Rita Milanta, titolare del B&B Merlo d’Oro a Carrara, descrive l’inizio della stagione. "Abbiamo 5 camere, siamo aperti da 4 anni – prosegue –. Una fetta di clientela arriva dall’Australia e dall’America. Stiamo andando alla grande". Per una stanza matrimoniale al Merlo d’Oro vengono chiesti 93 euro a notte. Basta registrarsi e il pagamento è in struttura. Con una ricerca su Booking.com, si apre il mercato degli affitti brevi. Il B&B di Corrado Lattanzi (presidente dell’Istituto valorizzazione castelli), La Bottega d’Arte, è in centro a Carrara. 120 euro a notte per una matrimoniale con servizio in camera. "Per il momento le prenotazioni stanno andando abbastanza bene. Se facciamo un’analisi rispetto allo scorso anno, forse qualcosa in meno. Siamo aperti da 5 anni con una clientela media, al 70 percento italiani e 30 percento stranieri".

Passando a Massa, in pieno centro, con 6 camere totali e 140 euro per una doppia, c’è il B&B Il Cuore, di Daniela Raggi. "Devo spegnere il telefono la notte perché mi chiamano per prenotare. L’agenda si sta riempiendo, sono iniziate da poco le ferie e arrivano le richieste. Ci sono diversi clienti dalla Germania, Francia, poi America e Messico". Se ci avviciniamo alla costa c’è Stefano Pucci, con il suo B&B La Tosca. La struttura si trova a Marina di Massa e dispone di 3 stanze. Per una doppia vengono chiesti 177 euro. "Sono 5 anni che siamo aperti. Rispetto allo scorso anno c’è stato un leggero calo. Giugno è andato abbastanza bene. Ci sono molti tedeschi". La piattaforma online parla chiaro, le date per queste strutture, nei due mesi di alta stagione, sono in gran parte sold out.

Patrik Pucciarelli