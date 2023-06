Visite con Sigeric in sala consiliare per ammirare Hayez

In concomitanza con l’esposizione del dipinto di Francesco Hayez “Ritratto del Conte Arese in carcere“ sino al 31 agosto, le guide della Cooperativa Sigeric – Servizi per il turismo propongono un itinerario dedicato alla storia contemporanea di Pontremoli e della Lunigiana che includa anche la visita alla Sala Consiliare del Palazzo Comunale, dove è esposta la tela nell’ambito del progetto “Uffizi Diffusi“.

Il percorso, con partenza dall’ufficio guide – Sigeric Point Pontremoli – riguarderà i personaggi, in particolare i pontremolesi Pompeo Spagnoli, Pietro Bologna e Luigi Campolonghi e i lunigianesi Biagio e Anacarsi Nardi e Alceste De Ambris, i luoghi, come il ponte Pietro Bologna e la Piazza della Repubblica. Il tour che si svolge oggi e poi il 17 giugno (ore 16), il 22 luglio e il 26 agosto (ore 17) sarà curato da una guida esperta in Scienze politiche e storia contemporanea. La visita guidata sarà a offerta libera. Si prevede la possibilità di accesso con biglietto ridotto (2 euro a persona) alla mostra e patrocinio gratuito del Comune di Pontremoli. Prenotazione obbligatoria [email protected] 331-8866241; 366-3712808.