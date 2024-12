Visita degli studenti dell'istituto Meucci allo stabilimento Baker Hughes di Massa

Capire come funziona un processo produttivo per assemblare una turbina o un compressore di grandi dimensioni, quali ’step’ sono necessari per procedere a effettuare un insieme di saldature in totale sicurezza, vedere all’opera un mega tornio per la preparazione di una cassa metallica, capire quali necessità di lavoro e quali competenze sono necessarie oggi nel mondo dell’innovazione tecnologica applicata al settore dell’energia. E’ questo lo scopo della visita effettuata da 36 studenti – assieme a 4 insegnati – di tre classi quinte dell’istituto Meucci di Massa, dedicate agli indirizzi di elettrotecnica, informatica e meccatronica, all’interno degli spazi produttivi dello stabilimento Baker Hughes di Massa, che in Italia opera principalmente attraverso la storica realtà di Nuovo Pignone.

Un’azienda presente sul territorio apuano anche con il sito produttivo di Avenza e che rappresenta, storicamente, una fetta molto importante di tutto l’export provinciale e regionale, rappresentando oltre il 5% del Pil toscano. Baker Hughes, che a Massa conta circa 1.500 occupati tra diretti e indiretti, progetta, produce e fornisce soluzioni tecnologiche all’avanguardia per clienti dell’energia e dell’industria in tutto il mondo.

Ad accogliere gli ospiti tutto lo staff della società e, in particolare, la direttrice dello stabilimento, Teresa Pucci, assieme a Norberto Petriccioli, amministratore unico del Consorzio Zia, partner del progetto ’Entriamo in azienda 2024’ assieme alla Provincia. La visita è iniziata presso la struttura dell’Apuane Learning Center di Massa, dedicata alla formazione e all’aggiornamento del personale interno e delle ditte partner, oltre che centro di riferimento per corsi, seminari ed eventi richiesti da aziende private e pubbliche del territorio.

Nella prima fase della visita è stata illustrata ai ragazzi la mission di Baker Hughes in Italia e nel mondo; quindi la forte attenzione verso tematiche come sicurezza, salute e ambiente, così come il perseguimento delle finalità della transizione energetica. Poi sono stati affrontati i temi inerenti l’organizzazione del lavoro. Tutto sempre all’interno di una ’visione’ di approccio orientato all’ingresso nel mondo del lavoro, per gli studenti. Un particolare accenno è stato, inoltre, posto all’area di montaggio della turbina aeroderivativa LM9000, fiore all’occhiello della tecnologia turbine a gas.

Gli studenti, oltre ad aver appreso quali sono le finalità del sito produttivo di Massa, hanno potuto apprendere come Baker Hughes punti decisamente alla qualificazione e al benessere del proprio personale e anche come, nella prospettiva di un’azienda in costante crescita, sia favorita l’entrata di nuove e giovani maestranze attraverso specifici corsi Its ed Academy specializzate sui vari domini tecnologici. La visita è, quindi, proseguita presso tutti i reparti produttivi.

"Ringrazio la Provincia e il Consorzio Zia – ha detto la direttrice Teresa Pucci - per questa visita didattica organizzata presso il nostro sito di Massa che si inserisce in un rapporto di partnership consolidato con Zia sulle tematiche di formazione competenze e responsabilità sociale sul territorio. Si tratta di temi che rientrano tra le nostre priorità strategiche più importanti e sono parti fondanti della strategia futura di crescita e di espansione dello stabilimento dei prossimi anni".