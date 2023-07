Vince una Fiat 500 Elettrica al Carrefour di Massa Carrara, festa per il vincitore!

Concorso Carrefour ’Avventure sostenibili’: tra i vincitori delle Fiat Nuova 500 elettrica anche un cliente del Supermercato Carrefour Iper di Massa Carrara. Il concorso prevedeva per i titolari della carta SpesAmica Payback la possibilità di vincere fino a 35 Fiat 500 Elettriche, 150 bici elettriche Nilox National Geographic e 50mila prodotti per avventure nella natura realizzati con materiali ecologici. Carrefour è da sempre impegnato a promuovere la sostenibilità e a coinvolgere i suoi clienti tramite iniziative concrete. Il concorso ’Avventure sostenibili’, attivato dal 22 maggio al 25 giugno, è stato realizzato con National Geographic. Una delle auto, come detto, è stata assegnata a un cliente apuano, Claudio Zanardi, del Carrefour di Massa Carrara dove, per l’occasione, è stata organizzata una festa per celebrare la vincita.