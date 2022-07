Villa Schiff, ecco ’Resistenze’

Domenica prossima, alle ore 21, a Villa Schiff di Montignoso (ingresso libero), si terrà io spettacolo ’Resistenze. Viaggio nelle musiche di Resistenza, da Mozart alla Canzone Popolare’. Protagonisti il baritono-attore Veio Torcigliani (nella foto) e il pianista Federico Gerini. L’evento è promosso dall’Anpi di Montignoso in collaborazione con la sezione di Massa Carrara della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e si avvale del patrocinio del Comune di Montignoso. Si tratta di un ’RacConcerto’, un percorso emozionante fra le musiche di Resistenza, dal ’700 a oggi, e nasce dalla consapevolezza che la musica riveste un ruolo attivo nei processi culturali che attraversano la nostra società, fungendo da sostegno dei più genuini ideali sociali. Raramente si ha l’occasione di assistere a uno spettacolo che, tra canto e racconto, riunisca insieme il melodramma del ’700 e dell’800, i musical dì Broadway, Ennio Morricone e la canzone anarchica. Il programma prende le mosse infatti dai due capolavori mozartiani, ’Don Giovanni’ e ’Nozze di Figaro’, attraversa Rossini, Verdi e Giordano e arriva ai musical e alle colonne sonore cinematografiche; infine, ancora più in là, abbraccia famosi canti popolari quali ’Bella ciao’ e ’Addio Lugano bella’. ’Resistenze’, a partire dall’esordio nel 2015, è stato rappresentato negli anni in diversi comuni e festival in Toscana e Liguria e giunge ora per la prima volta a Montignoso, nei giorni della ricorrenza della caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943.