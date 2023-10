Vigili del fuoco, concorso per architetti e ingegneri

E’ stato pubblicato il concorso Vigili del fuoco per 88 posti nella qualifica di vice direttori del ruolo dei direttivi del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La selezione pubblica è rivolta a ingegneri e architetti. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, il bando richiede alcune caratteristiche specifiche: età non superiore agli anni 35, idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura. Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate, abilitazione professionale attinente, possesso delle qualità morali e di condotta. La domanda per essere ammessi al concorso deve essere compilata esclusivamente con la procedura telematica disponibile sul sito del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, https:concorsionline.vigilfuoco.it entro il 25 ottobre. Per tutti i dettagli, i requisiti specifici e le modalità di svolgimento della selezione pubblica, si rimanda alla lettura del testo integrale del bando disponibile sempre sul portale dei Vigili del fuoco.