Carrarese, una città che sogna: maxischermo allo stadio per la finale di andata della B

Carrara, 3 giugno 2024 – Appuntamento allo stadio mercoledì 5 giugno. La Carrarese è in finale per la Serie B. La doppia sfida con il Vicenza è di quelle che valgono la storia della società e della città. Dopo la vittoria con il Benevento adesso per la città è lecito sognare. La strada per la serie cadetta è ancora molto tortuosa.

Mancano 180 minuti ma è giusto crederci. E dunque la città si prepara. L’andata è a Vicenza. Per questo il Comune di Carrara ha deciso di allestire un maxischermo allo stadio. Sono 900 i posti a disposizione, più otto per i portatori di handicap e i loro accompagnatori. La partita è in programma alle 21. Lo stadio aprirà alle 19.30.

Per accedere allo stadio sarà necessario presentare un tagliando, gratuito, che sarà possibile ritirare alla biglietteria dell’impianto (ex punto informazioni di viale XX Settembre 152/a, località Stadio) nella giornata di martedì 4 giugno, dalle 16 alle 19 e mercoledì, 5 giugno, dalle 11 alle 13 e in ogni caso fino a esaurimento della disponibilità.

"Si invitano i tifosi che volessero recarsi allo stadio – si legge in una nota – a munirsi per tempo del tagliando d'ingresso, anche per evitare code e intasamenti, con conseguenti problemi di sicurezza e ordine pubblico”.