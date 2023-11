Viandanti da record sulla via del Volto Santo

Sono in viaggio ormai da sei anni, girando in lungo ed in largo il Vecchio Continente con i propri animali al seguito: gli asini Alba e Tony e Kira una femmina di maremmano che funge da vedetta e da guardiana del gruppo. Helena, è svedese di Stoccolma e Carlo il suo compagno del nord Italia. Li abbiamo incontrati a S. Terenzo, nel passato importante tappa lungo la Via del Volto Santo che congiungeva Pontremoli,attraversando il fivizzanese e la Garfagnana fino alla Cattedrale di San Martino a Lucca.

"Veniamo dal versante di Fosdinovo – affermano i due viandanti – ed effettivamente ci stiamo dirigendo a Pontremoli, lungo il nostro tragitto privilegiamo i sentieri nella natura, possibilmente al di fuori delle strade di grande traffico. Come le antiche vie processionali, i percorsi di fede del Medioevo: la Via Francigena e la Via del Volto Santo". La coppia, viaggia perfettamente equipaggiata sia sotto il profilo dell’abbigliamento: giacca e pantaloni antipioggia ed antistrappo. E la necessaria strumentazione tecnologica. Con i loro cellulari in ogni momento sanno esattamente dove si trovano e in quale direzione devono proseguire. I loro animali, poi, sono tenuti in una maniera straordinaria: i due asini portano i bagagli necessari per la vita del gruppo e Kira, la fedele quattrozampe, corre sempre davanti la piccola carovana.

Roberto Oligeri