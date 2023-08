Via Zolezzi, l’isola ecologica... può attendere

L’estate è agli sgoccioli e la situazione della raccolta dei rifiuti a Marina di Massa ancora irrisolta. L’augurio della nuova dirigenza Asmiu di aprire l’isola ecologica di via Zolezzi nel giro di una settimana, dopo che sul sito istituzionale erano state già state annunciate ben due date di apertura entrambe non andate a buon fine, non è stato efficace. A Marina di Massa infatti i cassonetti sono ancora in bella mostra per strada e la raccolta differenziata deve continuare a seguire le vecchie pratiche. "Molti residenti hanno perso fiducia nelle istituzioni che avevano promesso una soluzione veloce del problema – sottolinea un lettore – Si percepisce anche una mancanza di volontà visto che la causa viene imputata ad una semplice potatura degli alberi che, ad oggi, non è iniziata. Questo ritardo sta causando una danno per molti residenti, ma soprattutto ha compromesso l’immagine turistica di Marina di Massa.