Via Volpina nel degrado. FdI chiede interventi

"C’è una vasta area, immersa nel verde, in totale degrado. E’ quella di via Volpina, tra Ronchi e Poveromo. E l’amministrazione non fa niente nonostante le segnalazioni dei cittadini e le nostre interpellanze". A parlare sono Marco Amorese e Mauro Bonini di Fratelli d’Italia che si fanno portavoce dei residenti. "E’ una zona compresa fra il cavalcavia di via Poveromo, il cavalcavia di via dei Loghi e il tratto di strada fra via Volpina e l’autostrada: una vasta area di circa 80mila metri quadrati in totale degrado, un area che ogni anno è sempre più immersa fra discariche abusive e pericoli. I residenti sono esausti del totale disinteresse dell’amministrazione. Abbiamo anche fatto un sopralluogo: non sono state rimosse le discariche abusive, che sono sia nella strada non asfaltata che nei fossati lato monti, e con rammarico neanche quegli interventi che potevano disincentivare lo spaccio di droga". Il gruppo di FdI chiede al Comune di intervenire subito con la rimozione dei rifiuti, l’asfaltatura della via e l’installazione di telecamere di sicurezza. "E’ una macchia che stona con il tessuto urbano, edilizio e ambientale di quella zona immersa nel verde. E’ l’ora di una svolta. La nuova pianificazione urbanistica potrebbe dare un indirizzo, con la possibilità di creare un parco pubblico con aree gioco che puntino su strutture innovative in grado di stimolare una percezione del luogo collegata all’aspetto naturalistico e turistico".