Via Marradi dimenticata dalla raccolta dei rifiuti. Salta il ‘porta a porta’

Un’agonia la raccolta differenziata “porta a porta“ per gli abitanti di via Marradi a Massa. Perché da quando il servizio di raccolta domiciliare è partito ben pochi riescono a trovare le... porte della strada e i mezzi di Asmiu si fermano, quasi regolarmente, in via Fescione. A ben poco sono servite le continue segnalazioni degli abitanti all’azienda, di certo non a garantire una continuità di servizio che sarebbe indispensabile. Così i rifiuti si accumulano nelle case della strada aspettando la raccolta. E si è accumulata la spazzatura differenziata degli ultimi sette giorni mentre i contenitori del vetro attendono da ben tre settimane di essere svuotati. Succede che qualche operatore si accorga dell’esistenza della strada ma cambia l’operatore e nella raccolta via Marradi sparisce di nuovo.