Via libera alla variante per ’Breccia Caparia’

Via libera dal Parco delle Apuane alla variante di escavazione per la cava Breccia Caparia, a Massa, presentata dalla ditta Gmc Graniti e Marmi Colorati. Una modifica al progetto che secondo gli uffici tecnici del Parco "non determina un cambiamento di localizzazione, un cambiamento significativo di tecnologia, un cambiamento significativo di dimensione o un incremento significativo dei fattori di impatto". Una variante che non sarebbe quindi da sottoporre a nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale in cui "i quantitativi di escavazione complessivi previsti sono inferiori al 5 % del volume per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale e comunque non superiori a 3.000 metri cubi". Il Parco porta a supporto anche il parere del Ministero dell’ambiente del 2022 che non vieta tout court l’escavazione in galleria in area Zps "qualora l’ingresso della cava sia posto al di fuori della Zps a condizione che tale ampliamento avvenga in totale assenza di evidenze superficiali e impatti di qualsiasi natura nella Zps medesima".