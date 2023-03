Via libera alla massicciata di sassi in passeggiata

Lavori in passeggiata: il cronoprogramma è salvo. Almeno per ora. E’ arrivata ieri all’Autorità portuale la lettera del Genio civie e della Regione che consen te il via libera ai lavori sul lotto del water front relativo alla passeggiata a mare. Nei giorni scorsi i lavori erano stati bloccati per una difformità nella scala cromatica di grigio dei blocchi di marmo. Il colore dei massi ha fatto dire stop ad Arpat, una sospensione che poteva mandae in tilt il cronoprogramma dei lavori. L’Arpat ha tirato il freno perché i massi per il rinforzo della scogliera sono stati presi da tre cave diverse e la cromatura della scogliera avrebbe potuto essere non consona.

"Arpat ci ha chiesto dei chiarimenti cromatici sui grigi dei massi della scogliera – spiega Mario Sommariva, presidente della Port authority – abbiamo fatto una relazione la prima settimana. Stamani (ieri per chi legge ndr) è arrivato il via libera di Firenze e posso garantire che dal 4 aprile inizieranno le opere a mare della nuova passeggiata. Si tratta –ha concluso il presidente Sommariva – della nuova massicciata che delineerà il nuovo percorso sulla diga foranea. Dal 4 aprile potremo cominciare la gettata dei sassi in mare".