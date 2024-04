"Via delle Mura Est, divieto sbagliato"

"Era il 21 febbraio 2023 e avevamo fatto richiesta per liberare dal divieto di sosta un piccolo tratto in via delle Mura Est, in quanto spesso vi sostano varie auto. Conosciamo la situazione critica della mancanza dei parcheggi nel centro, sarebbe il caso di fare qualche sforzo per trovare soluzioni e non pensare solo alle sanzioni". Così Italia Nostra in un documento indirizzato a sindaco Persiani e comandante dei vigili urbani Vitali. "Da via Bocchetta per qualche decina di metri la strada è abbastanza ampia da consentire il parcheggio a una decina di auto, poi verso il castello si restringe e qui giustamente è segnalato un divieto di sosta. In considerazione della necessità dei cittadini che portano i bimbi alla scuola di Volpigliano e dei vari residenti che qui parcheggiano e anche visto che l’area ben si presta al parcheggio, non ci capacitiamo del divieto e dell’accanimento dei vigili che intervengono senza un vero motivo se non quello di un cartello di divieto posto centinaia di metri di distanza là dove la strada effettivamente risulta molto stretta".