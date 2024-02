Via ai lavori per il depuratore e per una migliore rete idrica

Sono in partenza i lavori per la realizzazione della nuova linea idrica Groppoli-Pianturcaro e del depuratore del capoluogo. Un intervento importante che l’amministrazione comunale ha intenzione di spiegare nel dettaglio agli abitanti. "In occasione del Consiglio Comunale del 30 gennaio scorso, in collaborazione con la maggioranza, abbiamo proposto di organizzare al più presto un’assemblea pubblica – spiega Giorgio Santi consigliere di “Cambiamo Insieme Mulazzo” – alla presenza dei responsabili di Gaia Spa. L’obiettivo è quello di far conoscere quali saranno gli interventi in atto nel nostro territorio e nello specifico la realizzazione di una nuova linea idrica che da Groppoli condurrà l’acqua in località Pianturcaro e la realizzazione di un depuratore a Mulazzo capoluogo. La nuova condotta idrica interesserà la sede stradale per circa 5 Km; un’arteria che presenta diverse irregolarità che potrebbero creare problemi nel percorrerla tenendo conto del notevole transito di motocicli, biciclette, camion e auto diretti verso l’area produttiva di Groppoli e Boceda". L’opposizione ha chiesto anche di sensibilizzare la cittadinanza sulle piante pericolose a fianco delle strade comunali e rendere note le responsabilità dei proprietari dei terreni sulla manutenzione. "E’ doveroso – sottolinea Santi – individuare una soluzione per garantire la sicurezza. Apprezzo la disponibilità garantita dal Sindaco a procedere come da noi proposto in attesa che siano calendarizzati gli incontri".

Roberto Oligeri