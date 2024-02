Via agli incontri sull’Europa e le opportunità

Sono cominciati nei paesi della Lunigiana gli incontri di Antenna Europa: sette appuntamenti sulle opportunità di finanziamenti europei. Il progetto di Anci Toscana ha l’obiettivo di avvicinare l’Europa e le sue opportunità ai Comuni, alle imprese e alle associazioni dei territori montani e delle aree interne della regione. Previste opportunità di formazione, sia online che in presenza, su politiche e finanziamenti europei e il coinvolgimento dei Comuni montani nella promozione di opportunità ed occasioni di sviluppo locale e nella discussione su tematiche europee. Ogni incontro prevede una prima parte con la presentazione dei bandi pubblici di interesse per il territorio; poi le consulenze individuali per le quali è preferibile prendere appuntamento (0550750649 o [email protected]). Il primo incontro martedì a Filattiera seguiranno poi a Licciana Nardi il 6 marzo in sala consiliare, a Podenzana il 5 aprile, a Fivizzano il 3 maggio, a Villafranca il 4 giugno, a Tresana il 2 luglio, a Fosdinovo il 3 settembre.