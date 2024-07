Verso la Disfida. Il vescovo Vaccari benedice il Palio

Disfida degli arcieri, si entra nel vivo. Come è consolidata tradizione, nella mattinata di domenica le autorità di Fivizzano si sono dirette alla ’Porta Sarzanese’ – o Porta di Sotto – per ricevere il vescovo Mario Vaccari, in arrivo da Massa, in occasione della festa patronale della Madonna di Reggio. Pertanto, alle 10.30, monsignor Vaccari è stato accolto dal sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, dalla vicesindaca Giovanna Gia, dall’assessore al bilancio Riccardo Ballerini, dall’assessore alle attività produttive Marco Varese e dal maresciallo maggiore dei carabinieri Antonello Panzanelli. Presente quale ospite anche il neo eletto sindaco di Casola Lunigiana, Mattia Leonardi. Appena sorpassato il soglio della storica entrata per chi a Fivizzano arriva da sud, a dare il benvenuto al vescovo diocesano c’era il Gruppo Storico al gran completo, perfettamente schierato in piazza Garibaldi: tamburini, sbandieratori, dame, arcieri, musici.

Dopo il saluto al Vescovo da parte del Magnifico Capitano, si è formato un lungo corteo che è giunto davanti la chiesa prepositurale in piazza Medicea dove Frà Mario ha ricevuto il saluto da parte del Magnifico Priore, procedendo alla benedizione, il Palio della Disfida degli Arcieri di Terra e di Corte, che vedrà il suo clou domenica. Ovvero il giorno in cui, i migliori arcieri dei quartieri che compongono Fivizzano – Terra, Guardia, Fittadisio, Verrucola Montechiaro – si sfideranno a chi riuscirà a colpire il maggior numero di volte “il paglione“ posto a 15 metri di distanza, utilizzando esclusivamente frecce e archi di legno. Una competizione avvenuta realmente nel 1572 tra gli arcieri di Fivizzano (la Terra) e quelli dei villaggi del circondario ( la Corte) e che, sfidando il tempo, viene ripetuta pure ai giorni nostri fra gli applausi e la gioia dei residenti e dei tanti turisti, soprattutto stranieri, provenienti da ogni dove.

Roberto Oligeri