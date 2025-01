Verso il congresso. Gli appuntamenti

La Cisl si prepara ad affrontare il congresso provinciale con una serie di approfondimenti che stanno a cuore alle persone della terza età. Nello specifico si tratta di due giornate precongressuali organizzate dalla Fnp Cisl pensionati. Il primo appuntamento della rassegna ‘Generazione sostenibile. Impegno, Energia, Connessioni’ è in programma per lunedì alle 9,30 nella sede Cisl di Massa, e in seconda battuta alle 14,30 nella sede sindacale di Carrara. Si prosegue nella giornata di martedì alle 9,30 nella Sala della Resistenza del Comune di Aulla. La giornata conclusiva degli appuntamenti precongressuali è in programma per la giornata di martedì 28 gennaio alle 14,30 in Comune a Pontremoli. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione e affinare gli argomenti che saranno discussi durante il congresso provinciale, ma anche per approfondire argomenti di attualità e le problematiche che spesso incontrano le persone anziane al fine di trovare una soluzione per tutti.