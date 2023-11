Vandali nel parco che rinasce. Rubato cibo, vuotata la cassa: "Ma i progetti vanno avanti"

Atti vandalici e furti nel parco di Ricortola, un luogo che sta cercando di rinascere. Nella notte tra il 4 e il 5 novembre, con il maltempo che imperversava a Marina di Massa, probabilmente si sono intrufolati nel parco alcuni balordi facendo man bassa di quello che hanno trovato: bottiglie di alcolici, formaggi e salumi, soldi in cassa. All’indomani, i gestori del parco sono rimasti sbigottiti di fronte al furto, soprattutto delusi e amareggiati in questa fase di ricostruzione del luogo, con tanti progetti in divenire. Michele Giagoni e la figlia Margherita, dell’associazione Arterando, da circa un anno sono i gestori del parco pubblico di viale delle Pinete.

Poco per volta stanno cercando di rimettere insieme un’area aperta alla collettività, aprendo uno spazio con bar e punto ristoro, accogliente e ospitale. L’obiettivo di Giagoni è realizzare un polo artistico culturale. "Siamo partiti recuperando l’area verde e la messa in sicurezza – ha spiegato – e i progressi ci sono. Abbiamo creato uno spazio dove poter effettuare compleanni e feste ma anche aree per incontri culturali. E le risposte non mancano. Ci sono già state mostre personali di artisti locali e presentazione di libri con riscontri soddisfacenti. C’è bisogno di coinvolgere associazioni che operano nel mondo dell’arte e della cultura per poter offrire al pubblico eventi di spessore. Questo furto – conclude mentre si sta accingendo a sporgere denuncia contro ignoti - non ci voleva ma sicuramente non fermerà i nostri progetti".

"Stiamo mettendo in piedi un programma interessante – aggiunge Margherita Giagoni – e avremo diversi appuntamenti di richiamo". Un ambiente tranquillo, a due passi dal mare, nel mezzo di un parco verde messo in sicurezza, attrezzato, accogliente, con punto ristoro e nuovi giochi all’aperto per i bambini. Ogni quarta domenica del mese, inoltre, ricordiamo che nel parco si svolge ’Massa Antique’, un mercatino dell’antiquariato e del vintage. A breve il programma in preparazione per festeggiare il periodo natalizio, rivitalizzare il quartiere di Ricortola e ripartire con rinnovato entusiasmo. Per informazioni 328 3734159.

Angela Maria Fruzzetti