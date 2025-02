Vandali devastano l’area camper di Fivizzano. Danni per migliaia di euro

Proprio a ridosso della visita a Fivizzano del Prefetto e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine per un importante incontro che aveva come tema la sicurezza del territorio – messa a dura prova negli ultimi tempi da una miriade di furti nelle case e danneggiamenti a beni e mezzi – si è registrato un ulteriore fatto increscioso. Nell’area camper di Equi Terme, la scorsa notte, persone finora ignote si sono scatenate mettendo in atto pesanti vandalismi alle strutture presenti, arrecandovi gravi danni per migliaia di euro.

"Con un investimento di 300mila euro nello scorso anno, l’amministrazione comunale, aveva realizzato un’area camper e campeggio – riferisce il sindaco Giannetti – attrezzata, riqualificando anche la stazione ferroviaria di Equi Terme, grazie a denaro dedicato alle “aree interne“. Avevamo quindi costruito quest’area dotata di ben 16 piazzole per l’accoglienza dei camper, compresi tutti i relativi servizi. Purtroppo, qualcuno ha pensato bene – spiega ancora il primo cittadino – di vandalizzare, distruggere le colonnine di ricarica destinate ai camperisti. Non ci sono parole di fronte a simili atti. La società attuale è sempre più priva di valori e chi ricopre incarichi di governo deve dare l’esempio, partendo necessariamente con un’adeguata istruzione scolastica – conclude amareggiato il sindaco – Dobbiamo tornare a insegnare il senso civico, il valore delle cose altrui e il rispetto di quelle pubbliche. Cosa faremo ora, da parte nostra? Ci rimbocchiamo le maniche e con nostre risorse dirette ripristineremo quanto prima le colonnine di ricarica, installando pure diverse video camere di sorveglianza. Del resto, la stagione turistica è ormai alle porte".

Roberto Oligeri