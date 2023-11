Valeria Valentino presenta il suo libro ’La via della fertilità

Appuntamento da non perdere venerdì, alle 17.30, alla biblioteca civica Giampaoli di Massa dove la dottoressa Valeria Valentino (nella foto) presenterà il suo libro ’La via della fertilità’. Pensato per fare chiarezza sul tema della fertilità e della procreazione assistita, il volume è dedicato soprattutto alle tante coppie che desiderano avere figli e si scontrano con la dura realtà delle difficoltà che si possono incontrare nel concepimento. La ginecologa Valeria Valentino, guidata nella presentazione del suo libro dalla direttrice della biblioteca Susanna Dal Porto, risponde, attraverso le sue pagine, a tutte le domande che una persona si pone nel momento in cui desidera, e magari fa fatica, ad avere un bambino. Dopo una specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con indirizzo Fisiopatologia della riproduzione, un dottorato e un master in Sessuologia clinica, dal 2014 Valeria Valentino si occupa di procreazione medicalmente assistita all’ospedale Versilia. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di dedicare gran parte del suo tempo libero alla scrittura, collaborando con importanti case editrici e riviste scientifiche. Partendo dal problema della scarsa informazione che si incontra quando si gira intorno al concetto di infertilità, la dottoressa affronterà temi legati all’argomento come le cause più diffuse, il risvolto psicologico che può avere il trattamento della procreazione medicalmente assistita sulla coppia, le tecniche e i falsi miti che girano intorno alla pma. "Il risultato spero sia un saggio completo dal punto di vista scientifico – afferma – ma alla portata di tutti, che aiuta a far luce su alcuni degli aspetti meno noti dell’infertilità e permette alle persone che ne vivono in prima persona il dramma di sentirsi un po’ meno sole. Perché la prima cosa da tenere a mente quando si percorre la via della fertilità è… crederci sempre".