Va in scena la... stravaganza "Si rompe la routine e si riflette"

Da Arcadia a… stravaganza. Tornano a teatro, dopo solo un anno dal precedente spettacolo, alcuni amici appassionati di teatro, che si sono riuniti ufficialmente nella Compagnia teatrale Maghi della pioggia. Il loro ultimo spettacolo era andato in scena lo scorso anno a Bagnone, si intitolava ‘Arcadia’ ed era stato un enorme successo di pubblico. Per rivederli in scena bisognerà aspettare il 9 e il 10 settembre, al Quartieri di Bagnone, alle 21. La compagnia ha sempre puntato su spettacoli piuttosto lunghi e articolati, soprattutto considerando la presenza di una quindicina di aspiranti attori. La difficoltà di questo tipo di spettacoli sta principalmente nella scrittura, che spesso richiede vari mesi, ai quali poi vanno aggiunti i 4 o 5 mesi di prove.

"Nonostante ciò - spiega Nicolò Mazzoni - io e Veronica Cojaniz, la ragazza con cui ho scritto questo e il precedente testo a quattro mani, volevamo fortemente tornare in teatro con un’opera nuova e ci siamo impegnati per riuscirci stando perfettamente nei tempi". Lo spettacolo, come sempre comico, ma con alcuni messaggi di fondo che si paleseranno principalmente nel finale, si intitola ‘L’inconfutabile virtù della stravaganza’. "Sappiamo bene che si tratta di un titolo enigmatico che dice poco allo spettatore - aggiunge - ma è il nostro intento: far sì che tutto si concretizzi pienamente solo durante la visione a teatro. La trama di base è molto semplice: da giorni gira voce di un incredibile casting che si terrà in città. Non si sa chi lo abbia indetto, non si sa bene a cosa andrà incontro chi lo supererà. Si sa solamente che è stata indetta una giornata di provini, a cui decine di artisti di ogni tipo parteciperanno, nella speranza di rendere concreto il proprio sogno e di entrare una volta per tutte nel mondo dello spettacolo. Ovviamente, nel corso dell’opera si sveleranno alcune verità nascoste fino alla grande svolta nel finale. L’intendo di quest’anno rimane quello di sempre, permettere alle persone di staccare per un paio d’ore dalla propria quotidianità, garantendo del sano e genuino divertimento, con una riflessione finale".

Gli attori che hanno partecipato alla realizzazione dello spettacolo sono: Arianna Rossi, Diego Gabrielli, Elena Pudda, Francesca Rossi, Giacomo Giuliotti, Giorgia Gussoni, Giuliano De Nitto, Laura Montecchio, Leonardo Marcelli, Nicolas De Nitto, Tommaso Mazzoni, Veronica Cojaniz e Nicolò Mazzoni. Strizzando l’occhio alla solidarietà, visto che ancora una volta lo spettacolo è promosso in collaborazione con il Gruppo Fratres donatori di sangue di Bagnone Ugo Martinelli e patrocinato dal comune di Bagnone.

Monica Leoncini