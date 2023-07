Usb Massa interviene in Prefettura, "Non siamo criminali se denunciamo le barbarie"

Usb Massa interviene dopo il tavolo di giovedì in Prefettura invitando il prefetto Guido Aprea a un confronto sui "problemi che affliggono la provincia, solo poche settimane fa colpita dall’ennesima morte bianca in cava". "Il prefetto - dice Usb Massa - ha presieduto un tavolo con le forze di polizia per “analizzare fenomeni di dissenso manifestato al di fuori della democrazia”. Fra questi “fenomeni” il flash mob messo di pochi giorni fa come organizzazione sindacale per esprimere il dissenso al tentativo di dimezzare il fondo destinato alle famiglie di lavoratori morti sul lavoro. Usb difende e lotta al fianco di centinaia di lavoratori e lavoratrici, senza casa. Non accettiamo che si tenti di farci passare per criminali se svolgiamo il nostro ruolo, denunciando le barbarie che affliggono i lavoratori".